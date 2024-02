Pruines. Les plaisirs sains et simples du théâtre

Les amis de Pruines avaient invité tous les amateurs de détente et culture théâtrale à venir assister à la pièce de Christophe Ribeyre "Une pincée de sel dans le café", proposée par "Le Théâtre pour demain et après".

Près de 200 personnes étaient au rendez-vous. Sur scène, 3 actrices, Pascale Barral, Aurélie Brunet, Marie-Agnès Lavabre, que l’on peut qualifier d’excellentes. C’est autour d’un ou plusieurs cafés que les trois amies se retrouvent pour échanger, difficile de dire partager tant l’ambiguïté de leurs relations est sensible à travers leurs attitudes physiques (regards détournés et lointains, mimiques) et même quasiment exprimée. Ce spectacle a été très apprécié. Les applaudissements soutenus l’ont confirmé. La prochaine représentation de cette pièce aura lieu à Bozouls, au profit de l’ADMR le 21 avril.