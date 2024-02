Quelles célébrités ont les voix les plus sexy ?

(ETX Daily Up) - Si le regard est le reflet de l'âme, la voix est la mélodie du coeur. Véritable atout charme, la voix envoûte. Et d'après une étude, les accents britannique et latino ont tout pour plaire. De l'accent irlandais de Paul Mescal à l'accent australien de Chris Hemsworth, découvrez les célébrités qui auraient la voix la plus sexy.

Une étude* menée au Royaume-Uni vient de lever le voile sur une question brûlante : Quelles sont les voix de célébrités les plus envoûtantes de la planète ?

Sur la plus haute marche du podium, on retrouve le rappeur britannique Stormzy, alias Michael Ebenezer Kwadjo Omari Owuo Jr., dont la voix grave et l'accent londonien font chavirer les cœurs. Juste derrière lui, on retrouve l'acteur Ncuti Gatwa, star de la série "Sex Education". Son accent écossais velouté et son ton profond ont séduit les sondés. En troisième position, l'incontournable Chris Hemsworth, alias Thor dans l'univers Marvel, a charmé les sondés avec son accent australien chaleureux et sa voix vibrante.

Le charme britannique

Côté féminin, c'est Salma Hayek, la sublime actrice mexicano-américaine, qui rafle la palme avec son accent latino envoûtant. Sa voix suave et vibrante serait un véritable aphrodisiaque pour les oreilles, à en croire les répondants. Elle s'impose à la quatrième place du classement général et à la première place du classement féminin.

Mais attention, les Britanniques ne se laissent pas faire ! Chez les femmes, Florence Pugh (2e), Naomi Campbell (5e), Dua Lipa (6e), Keira Knightley (7e), Rosamund Pike (8e) et Emily Blunt (8e) dominent le classement féminin, prouvant que l'accent anglais a un charme indéniable.

Top 10 des voix de célébrités les plus sexy

1) Stormzy

2) Ncuti Gatwa

3) Chris Hemsworth

4) Salma Hayek

5) Paul Mescal

6) Michael B Jordan

7) Florence Pugh

=7) Jamie Dornan

9) Gal Gadot

10) Daniel Kaluuya





Top 10 des voix de célébrités les plus sexy (femmes)

1) Salma Hayek

2) Florence Pugh

3) Gal Gadot

4) Michelle Yeoh

5) Naomi Campbell

6) Dua Lipa

7) Keira Knightley

8) Rosamund Pike

9) Gillian Anderson

10) Emily Blunt





Top 10 des voix de célébrités les plus sexy (hommes)

1) Stormzy

2) Ncuti Gatwa

3) Chris Hemsworth

4) Paul Mescal

5) Michael B Jordan

6) Jamie Dornan

7) Daniel Kaluuya

8) Gerard Butler

9) John Legend

10) Richard Madden





*Cette étude a été réalisée en février 2024 pour la marque Pour Moi en établissant une liste de cent célébrités, sélectionnées en fonction du nombre de fois (minimum trois) où elles ont été mentionnées dans des forums Reddit et d'autres articles de divertissement qui répertorient les célébrités aux voix sexy. Vingt personnes ont écouté des clips audios de trente secondes de chaque célébrité et les ont noté sur dix en fonction de la tonalité, du volume, de la vitesse et de l'attrait général.

Des clips audio de 30 secondes ont été obtenus pour chaque célébrité via YouTube. Tous les clips utilisés dans l'étude présentaient exclusivement la célébrité en question, sans musique de fond ni interruption, afin de garantir l'équité. 20 participants à l'étude ont écouté les clips audio de 30 secondes de chaque célébrité et les ont notés sur 10 en fonction de la tonalité, du volume, de la vitesse et de l'attrait général. La moyenne de toutes les notes a été calculée, puis additionnée pour obtenir une note sur 40.