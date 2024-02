Naucelle. Le Racing honore ses partenaires

Dimanche, dans la salle des "Deux viaducs" du complexe sportif du Pays ségali, le Racing club naucellois organisait un après-midi partenaires. L’occasion était donnée au club de mettre en avant et de remercier l’ensemble de ses partenaires, collectivités comprises. Les bénévoles du club avaient revêtu pour l’occasion la tenue du club floquée des nouveaux logos, les couverts étaient posés sur des sets à l’effigie de sponsors également. Avant de passer à table, le coprésident "Blaise" se fendait d’un discours de remerciement en citant tous les sponsors, les anciens joueurs et dirigeants, la municipalité : " Sans tous ses efforts conjugués, avec l’aide des bénévoles, le Racing n’aurait pas pu repartir et être ce qu’il est aujourd’hui… L’ambiance y est bonne, les entraîneurs font un travail remarquable, l’école de rugby fonctionne bien, de nouveaux bénévoles y sont accueillis avec grand plaisir…". Chaque sponsor se verra délivrer un vêtement aux couleurs du club. Alain, le trésorier, prenait le micro en suivant pour offrir un cadeau à 3 anciens du Racing qui ont écrit les premières pages du club en tant que joueurs et toujours dirigeants : Arnaud, Blaise, et "Bubu". Le repas préparé par "Patou" et son équipe pouvait alors être servi et dégusté par une centaine de convives.

Le Racing accueillait dimanche dernier, les Tarn-et-Garonnais de Septfonds en championnat, devant une tribune pleine à craquer. Les Naucellois s’imposaient sur le score sans appel de 64-0. Un match à sens unique où le Racing a réussi à inscrire "la bagatelle" de 10 essais, dont 3 du centre Maxime Boyer, et 7 transformations de Romain Trémouilles. Le Racing conforte sa place de coleader.

C’était l’avant-dernier match de la saison au stade des Laurines. Dimanche 18 février les "jaune et noir" se déplaceront à Viviez. Un déplacement difficile. Pour mémoire, Viviez s’était imposé à Naucelle sur le score étriqué de 19-15.