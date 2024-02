Super Bowl : "Plusieurs personnes touchées", un drame éclate pendant la parade célébrant la victoire des Chiefs de Kansas City

Un drame est survenu ce mercredi 14 février 2023 aux Etats-Unis alors qu'une grande fête était en cours pour célébrer la victoire de l'équipe des Chiefs de Kansas City qui ont remporté le Super Bowl.

La police de Kansas City dans l'état du Missoury appelle sur son compte X (anciennement Twitter) le public à quitter les lieux. Elle indique aussi que "des coups de feu ont été tirés" et que "plusieurs personnes seraient touchées".

A 22 h 45, heure française, comme le rapporte BFMTV citant un premier bilan communiqué par les pompiers, "une personne serait morte et neuf autres blessées".

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.