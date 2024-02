Saint-Amans-des-Cots. Un peu d’Alsace dans l’assiette des convives

Depuis 1984 et malgré les deux années d’absence, la nuit de la choucroute reste fidèle à sa réputation. Elle est toujours un succès avec plus de 200 convives et de nombreuses parts emportées pour les amateurs qui ne pouvaient se déplacer.

La salle des fêtes débordait d pour cette 38e édition, vitalité, le bar tournait à plein régime et les danseuses et danseurs ont envahi la piste aux sons des "Baladins du Ségala" dès le début de la soirée. Chaque année, ce dîner-dansant réunit toutes les générations qui se régalent avec des assiettes de choucroute bien garnies accompagnées de pintes de bière préparées par Nicolas Martial et des bénévoles. La mise en bouche composée de samoussas maison et de délicieuses poires belle hélène en dessert préparées comme un clin d’œil par notre fidèle Hélène Nayrolles, et quelques fromages complétaient le repas.

Ce copieux repas n’a pas ralenti l’ardeur des danseurs, jeunes et moins jeunes, mais aussi de sportifs venus après leur victoire 7-4, contre l’équipe de foot de Combes.

Tous se sont déchaînés sur la piste de danses jusqu’au petit matin sur les rythmes effrénés de l’orchestre.