Incendie dans les Pyrénées : inhabituel pour un mois de février, les sapeurs-pompiers obligés d'intervenir à pied, 40 hectares brûlés depuis mercredi

Depuis ce mercredi 14 février 2024, un incendie est en cours sur la commune de Bourg-d'Oueil au sud de la Haute-Garonne. 40 hectares ont déjà brûlé. Dans un secteur peu accessible, les sapeurs-pompiers sont contraints d'intervenir à pied.

Un duel difficile pour les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne qui luttent contre un incendie sur la commune de Bourg-d’Oueil au sud de la Haute-Garonne dans le massif des Pyrénées, depuis ce mercredi 14 février.

Leur intervention est d'autant plus délicate qu'il faut une heure de marche environ et sans possibilité d’accès pour les moyens lourds pour accéder aux flammes qui ont déjà détruit une quarantaine d'hectares. Sans compter le renforcement du vent dans les prochaines heures qui va alourdir la tâche des secours dans ce secteur montagneux qui abrite la plus petite station de ski du massif pyrénéen.

La technique du brûlage dirigé

Nos confrères de France 3 Occitanie expliquent que pour faire face à cette situation, la vingtaine de sapeurs-pompiers du SDIS31 mobilisés ont ainsi mis en place des brûlages dirigés (des feux allumés et maîtrisés fin de priver l'incendie principal de combustible et ainsi limiter sa propagation).

"Les soldats du climat"

Sur son compte Facebook, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne Sébastien Vincini apporte son soutien au secours en soulignant que "les sapeurs-pompiers deviennent progressivement des soldats du climat". "Vent, temps sec, des conditions propices" à un incendie "mais anormales pour un mois février".

Au total, une quarantaine de professionnels sont mobilisés sur l'incendie, certains en cours d'acheminement sur zone. Des moyens aériens pourraient être mobilisés. Pour l'heure, aucune n’est à déplorer.