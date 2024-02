Flavin. Le Relais petite enfance fête carnaval

C’est avec un peu d’avance que les assistantes maternelles de Flavin ont fêté carnaval. Le Relais petite Enfance du Lévézou avait convié l’ensemble des assistantes maternelles pour faire la fête. Petits et grands avaient revêtu leurs plus beaux déguisements. La matinée a débuté par la fabrication des crêpes. Le temps que certaines assistantes maternelles les faisaient cuire, d’autres se sont pris au rythme de la musique pour faire des danses et autres farandoles. Instruments de musique en main, chacun a pu participer à la fête et faire quelques pas de danse. L’ambiance était au rendez-vous, les enfants émerveillés avaient le rythme dans la peau.

Si vous êtes un professionnel, parents ou grands-parents… N’hésitez pas à venir rejoindre le vendredi matin, à partir de 9 h 30, à la salle des festivités (ou salle de danse) pour partager un moment de jeux et d’échanges avec vos enfants âgés de 0 à 6 ans. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’animatrice les après-midi au 05 65 62 16 61 ou par mail : ramlevezou@gmail.com.