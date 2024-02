Rieupeyroux. L’équipe féminine seniors joue en quart de finale de la coupe d’Aveyron samedi

L’équipe féminine seniors des jaunes et noirs est qualifiée pour les 1/4 de finale de la coupe d’Aveyron et entends bien arriver jusqu’en finale. Alors que les clubs de Rieupeyroux-La Salvetat et Naucelle n’avaient plus assez de filles pour maintenir leurs équipes respectives, les joueuses ont décidé de n’en former qu’une : l’Entente FCN/ FSRS.

Créée pour la saison 2021-2022, l’équipe est coachée par Rémy Maurel et Kevin Jacquart, tous deux joueurs de l’équipe I du Football Ségala Rieupeyroux La Salvetat. Aujourd’hui ce sont 16 licenciées, de 18 à 39 ans, qui s’entraînent deux fois par semaine (plus un match le week-end). L’entente ne pouvait pas mieux porter son nom, car en l’espace de 2 ans, l’esprit d’équipe et la camaraderie ont été cultivés par des week-ends et des sorties de cohésion. L’année dernière, les joueuses furent finalistes du Challenge D2 et 1re de leur poule, synonyme d’accession en D1.

Cette année, elles sont donc en 1/4 de finale de la coupe d’Aveyron et vont se mesurer à l’équipe de Vabre l’abbaye. Leur entraîneur Rémy Maurel confie : "Je suis très fier de ce groupe. Rien n’arrive par hasard. Leur travail, leur sérieux, leur abnégation, leur persévérance sont récompensés par une progression collective très notable durant ces 3 années. Un axe de progression ? La confiance en soi et en ces capacités".

Le match se déroulera le samedi 17 février, à 20 h, au stade René- Fabre de Rieupeyroux.