Olemps. Les Conteuses à la coccinelle, fidèles aux rendez-vous de la médiathèque

C’est un rendez-vous, pendant les petites vacances scolaires, qui est toujours honoré par les Conteuses à la coccinelle dont le nombre et l’identité varient au fil des séances. Seule Marie-Lou, la mamie conteuse, ainsi qu’elle se définit elle-même, est toujours fidèle au poste.

Mardi dernier elle était accompagnée par Eaudez, que les jeunes auditeurs de la commune connaissent bien également. Une quarantaine de personnes étaient présentes dans la salle de spectacle de la 777, un nombre plus qu’honorable si l’on tient compte d’une météo plus favorable aux loisirs d’extérieur. À tour de rôle, les conteuses ont évoqué "comment les histoires se sont répandues dans le monde", "le griffon", "L’ours qui aimait la musique" ou "Le prince tisserand" devant un public particulièrement attentif. Prochaine animation organisée par la médiathèque, mercredi 21 février, de 15 h 30 à 17 h 30, pour un après-midi jeux de société. Nelly et Laurence vous feront découvrir les nouveaux jeux de la ludothèque.