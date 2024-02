Salles-la-Source. Succès du Trail des Ruthènes

L’association Trail des Ruthènes a connu un vrai succès, à Souyri. Chaque course a fait le plein, soit plus de 500 coureurs au total qui se sont départagés sur les sentiers de la commune et du Vallon. Le départ de la première et la plus longue course avec ses 58 km a été donné à 6 heures du matin. Alex Molin-Pradel les a bouclés en 5 h 22 mn et 43 secondes suivi de Benjamin Rascalou et de Loïc Baldet. Bravo à ces sportifs.

Adeline Schoumaker, une des organisatrices, explique : "Nous sommes environ 80 adhérents dans l’association. Le trail est le sport que nous pratiquons tout au long de l’année, sauf aujourd’hui où nous sommes mobilisés pour l’organisation de cette course qui est notre évènement phare."

Renaud Escaffre, le président ajoute : "C’est notre treizième édition. La course a maintenant une certaine notoriété puisque nous avons des coureurs venus de toute la France et nous affichons complet. Même si nous aurions aimé du soleil, nous avons une météo du mois de février, ce qui ne décourage pas les coureurs."