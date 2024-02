Coups de feu tirés au Caylar : que s'est-il passé aux portes de l'Aveyron entre ces deux jeunes hommes ?

Des coups de feu ont déchiré la quiétude de la paisible commune du Caylar placée en bordure de l'A75, aux confins de l'Hérault et de l'Aveyron, jeudi 15 février 2024. Pourquoi ?

Ce jeudi 15 février, entre 12h et 14h, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, s'est présenté devant la pizzeria Cortese company, près de la mairie du Caylar (Hérault), et a demandé à parler à un salarié tout aussi jeune que lui relate Midi Libre.

Arme à feu en main

L'échange entre les deux individus a tourné alors à l'altercation et même plus lorsque le premier cité a sorti une arme à feu avant de tirer en l'air à plusieurs reprises et de s'enfuir.

Fin de cavale à Lodève

Recherché durant toute la nuit par les gendarmes héraultais, la fin de cavale du forcené domicilié au Caylar, a eu lieu vers 10 heures, ce vendredi 16 février, lors de son interpellation en douceur, précisent nos confrères, à la gare routière de Lodève (Hérault).

Il a été placé en garde à vue.