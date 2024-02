Ventes de livres : "Dragon Ball Super" écrase la concurrence

(ETX Daily Up) - Après deux semaines au sommet, Sylvain Tesson est relégué à la quatrième place du classement cette semaine, au profit du 21e tome de "Dragon Ball Super" d'Akira Toriyama et Toyotarô, et du roman phénomène "Fourth Wing" de Rebecca Yarros, respectivement premier et deuxième. Le 38e volume de "My Hero Academia" perd, quant à lui, une place pour s'installer sur la troisième marche du podium.

Classement des meilleures ventes de livres du 5 au 11 février 2024 :

1. "Dragon Ball Super T.21", Akira Toriyama et Toyotarô (Glénat)

2. "Fourth Wing T.1", Rebecca Yarros (Hugo Roman)

3. "My Hero Academia T.38", Kohei Horikoshi (Ki-oon)

4. "Avec les fées", Sylvain Tesson (Editions des Equateurs)

5. "Un Abri de fortune", Agnès Ledig (Le Livre de Poche)

6. "Trois vies par semaine", Michel Bussi (Pocket)

7. "Lakestone T.1", Sarah Rivens (Hlab)

8. "Les Yeux de Mona", Thomas Schlesser (Albin Michel)

9. "Zéro contrainte pour rester jeune", Jimmy Mohamed (Flammarion)

10. "Blue Lock T.18", Yusuke Nomura et Muneyuki Kaneshiro (Pika)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.