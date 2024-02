"Perfect Days": bien plus qu'une histoire de toilettes, dit Wim Wenders en lice aux Oscars

(AFP) - Quand le cinéaste allemand Wim Wenders a révélé son projet de film sur des toilettes publiques au Japon, des médias ont d'abord cru à une "blague". Mais "Perfect Days" est à présent en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger.

En Europe, "les toilettes sont à l'opposé de la culture", remarque le réalisateur de 78 ans dans un entretien en ligne récemment accordé à l'AFP. Mais au Japon, "ce n'est pas le cas".

Hirayama, le héros taiseux et solitaire de "Perfect Days", est un modeste employé veillant à ce que les sanitaires publics dont il a la charge à Tokyo restent immaculés.

Tout aussi lisse paraît, de prime abord, sa vie bien rangée. Mais la simplicité du scénario est trompeuse, et au fur et à mesure le spectateur devine que pour Hirayama, accomplir son travail à la perfection est un moyen de défendre sa dignité.

L'acteur japonais Koji Yakusho a obtenu pour ce rôle le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes l'an dernier.

Puis le Japon a sélectionné "Perfect Days" pour le représenter aux Oscars. Un choix atypique - c'est la première fois qu'un réalisateur étranger représente le Japon dans la compétition - mais payant, puisque le film a été nommé pour concourir le 10 mars à la grand-messe annuelle de Hollywood.

La critique a "compris à quel point le sujet du film n'est pas les toilettes", se félicite Wim Wenders.

"Mais les toilettes font partie d'un sens de l'accueil très spécifique au Japon (...), d'une forme de respect pour ce besoin très humain que nous avons tous".

- Sens civique -

Wenders est connu pour son oeuvre éclectique et cosmopolite, dans laquelle on trouve des road-movies mélancoliques comme "Paris, Texas" (Palme d'Or à Cannes en 1984), le conte allégorique berlinois des "Ailes du Désir" et des documentaires sur des artistes ("Buena Vista Social Club", "Pina", "Le Sel de la Terre").

Revenir tourner au Japon a été pour lui un "rêve devenu réalité", près de quarante ans après son documentaire "Tokyo-Ga" en hommage au grand réalisateur japonais Yasujiro Ozu.

La genèse de "Perfect Days" remonte à 2020, quand le cinéaste a été invité à Tokyo par Koji Yanai, l'un des fils du fondateur et PDG du géant japonais du prêt-à-porter Uniqlo, qui était désireux de lui montrer son projet de toilettes publiques rénovées par des architectes prestigieux.

Les organisateurs du projet espéraient initialement que Wenders s'en inspire pour des mini-documentaires. Mais cela lui a plutôt donné l'idée d'en tirer une fiction longue de deux heures.

Impressionné par le degré du sens civique chez les Japonais, alors que la responsabilité collective lui paraissait s'effondrer à Berlin à cette période où la pandémie faisait rage, Wenders s'est rendu compte qu'il y avait là "une plus grande histoire à raconter".

- Une ode aux "petites joies" -

Le tournage a duré seulement deux semaines, avec une mise en scène épurée et des dialogues réduits au minimum. "La langue principale dans les films reste le regard", dit Wenders.

Il s'est aussi inspiré du mot japonais "komorebi", qui décrit le jeu de la lumière à travers les arbres, un effet visuel revenant régulièrement dans "Perfect Days".

Le fait qu'un tel mot existe au Japon en dit long sur "l'appréciation des petites choses que l'on tient pour acquises, ou que l'on ne voit même pas" dans d'autres pays, selon lui.

Pour les besoins du film, Koji Yakusho a appris des techniques particulièrement méticuleuses de nettoyage de toilettes publiques, qui lui ont fait penser à "l'entraînement d'un moine".

Mais il a fini par être "un peu envieux" de son personnage, qui parvient à trouver des "petites joies" dans la vie quotidienne, comme prendre un moment pour contempler le ciel et respirer profondément. Aujourd'hui encore, "je me rappelle parfois de le faire", confie l'acteur à l'AFP.