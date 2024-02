Ce que l'on sait déjà d'Android 15

(ETX Daily Up) - Google vient de mettre à disposition des développeurs la toute première version "preview" d'Android 15, préfigurant ce que sera la future version de son système d'exploitation mobile. Pour l'instant, les nouveautés se font discrètes, Android 15 insistant sur la sécurité et la protection de la vie privée.

Outre les classiques optimisations matérielles, la nouvelle version d'Android se veut plus que jamais protectrice de la vie privée de ses utilisateurs. Issus de l'initiative Privacy Sandbox, différents outils vont progressivement être intégrés à Android pour garantir la confidentialité des utilisateurs en ligne. C'est ainsi que certains fichiers pourront être cryptés, afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été modifiés ou corrompus, notamment dans le cadre d'attaques via des logiciels malveillants. Google promet également une meilleure gestion du partage des données de santé et de fitness via une application dédiée. L'idée est de mieux sécuriser la collecte et la partage d'informations sensibles avec des applications tierces.

À noter qu'Android 15 va également prendre en charge le partage partiel de l'écran, ce qui signifie que les utilisateurs auront la possibilité d'enregistrer ou partager une fenêtre d'application plutôt que l'écran entier de leur smartphone ou de leur tablette. Enfin, l'exploitation des caméras des terminaux mobiles sera optimisée, avec une meilleure prise en compte d'options avancées, comme la luminosité, cela dans le but d'améliorer les prises de vue dans différentes applications et pas seulement via l'appareil photo.

Pour le moment, seuls les Pixel les plus récents (à partir du Pixel 4) sont compatibles avec cette première version d'Android 15. Aujourd'hui, seuls les développeurs sont invités à la télécharger, celle-ci pouvant se montrer encore particulièrement instable. Leurs retours serviront d'ailleurs à améliorer ses futures évolutions, attendues au printemps. Mais, pour en savoir vraiment plus sur ce qu'Android 15 aura dans le ventre, notamment en terme d'intelligence artificielle, il va falloir attendre la conférence Google I/O, le 15 mai 2024. Côté grand public, la lancement officiel d'Android 15 est attendu à l'automne, en même temps que celui d'une nouvelle gamme de smartphones Pixel.