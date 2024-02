Météo : éclaircies, nuages, vent... quelles prévisions à Rodez pour la deuxième semaine de vacances ?

La deuxième semaine des vacances d'hiver est lancée à Rodez comme en Aveyron. À quoi s'attendre niveau météo sur le Piton ?

Que va réserver le ciel à Rodez, pour la deuxième semaine de vacances d'hiver ? Voici ce que prévoit la Météo.

Maigres éclaircies

Premier enseignement selon les prévisionnistes : le soleil ne fera pas de grandes percées. Après une journée de lundi nuageuse, des éclaircies s'imposeront sur le Piton durant la journée du mardi 20 février, avant un retour des nuages pour mercredi. Le thermomètre sera, au plus fort de la journée, supérieur à 10°C : il fera, respectivement, 12, 10 et 14°C ces 19, 20 et 21 février 2024.

Des nuages pour la journée de lundi, avant quelques éclaircies, mardi. Météo France - Capture d'écran

Vent, pluie...

Toujours selon Météo France, la deuxième partie de la semaine sera encore moins joyeuse du côté de Rodez. Les nuages continueront de s'imposer jeudi et seront même accompagnés d'averses, vendredi, samedi et dimanche, bien que les prévisions pour la fin des vacances soient à prendre avec des pincettes.

Ce temps capricieux sera accompagné de fortes rafales de vent, jusqu'à 70 km/h jeudi, 55 vendredi et 45 samedi. Un laps de temps durant lequel les températures vont chuter, passant de 14°C pour les maximales, jeudi, à 5°C vendredi et 7°C samedi.

Selon les premières prévisions, la fin de semaine sera capricieuse. Météo France - Capture d'écran

Reprise le 26 février

Pour rappel, Rodez est, comme la zone C dans laquelle figurent l'Occitanie et l'Île-de-France, en repos jusqu'au lundi 26 février 2024 au matin. Les prochaines vacances démarreront le 5 avril au soir et s'étendront jusqu’au 22 du mois.