Rodez : la pratique du sport contre les maladies, le leitmotiv de Tiffany Blanc

Coachings individuels ou en petits groupes, directement à domicile, à objectif thérapeutique.

Du sport pour tous et le plus souvent possible ! C’est en quelque sorte le message que porte Tiffany Blanc. Cette jeune femme, diplômée du master activités physiques et santé de l’université Clermont Auvergne, s’est ensuite spécialisée en obtenant un diplôme universitaire sport et cancer à l’université Paris XIII.

Coaching en petit groupe

Et c’est cette subtilité qui lui tient aujourd’hui à cœur et qui constitue le principal de son activité. Tiffany Blanc conçoit et applique des programmes de réhabilitation et de réentraînement physique pour des patients atteints de cancer, principalement sur le secteur du Ruthénois. "Je contribue également au maintien de l’autonomie et des capacités physiques chez les personnes âgées en Ehpad ou à domicile", ajoute-t-elle. Depuis le mois de mai, cette sportive invétérée a créé sa propre structure pour permettre à tout type de patients, quelles que soient leurs limites physiques et sociales, de pratiquer une activité physique et d’atteindre des objectifs thérapeutiques. "Que vous soyez atteints d’une pathologie chronique, de surpoids, d’obésité, en situation de handicap physique ou mental, en convalescence postopératoire, je pourrai vous accompagner dans vos objectifs de réhabilitation et de maintien de vos capacités physiques", liste-t-elle. Une activité s’exerçant sous la forme de coachings individuels ou en petits groupes, directement à domicile. De quoi peut-être, donner à certains l’envie de faire de l’exercice !

Contact au 06 37 25 19 33 ou par courriel : tiffany.blanc@live.fr