Le Monastère. Une deuxième assemblée générale réussie pour les calandres du Monastère

C’est tout récemment, que s’est tenue au Centre social du Monastère la deuxième assemblée générale du Club de voitures anciennes du Monastère.

Après le discours de Clément, le président, dressant le constat d’une première saison réussie avec tous les défis relevés et accomplis avec succès : vide-greniers et garages du 7 mai 2023 et surtout la grande exposition aux Haras de Rodez les 24 et 25 juin 2023, il a rappelé la jeunesse du club qui a démarré en mars 2022. Un bureau très dynamique et des membres très actifs ont permis d’atteindre les 43 adhérents la première année et ainsi pouvoir assurer l’organisation dans de bonnes conditions de leurs événements. Bernard Faucher, délégué régional FFVE a été excusé pour cause de grippe, le bureau le remercie pour son soutien et sa sympathie envers le club. Le club compte de très jeunes adhérents, le benjamin étant âgé de 18 ans seulement.

Le bureau tient à remercier ses partenaires (sponsors) et la mairie du Monastère pour leur soutien ainsi que leur subvention votée au conseil municipal. La mairie de Rodez pour sa confiance dans l’organisation de leur grande exposition aux Haras de Rodez et qui sera renouvelée pour cette année encore.

Patrick, chargé de communication et initiateur de l’exposition des Haras de Rodez a dit quelques mots sur le succès de cette première édition.

Jean, le trésorier a ensuite dressé le bilan financier positif de cette première saison.

L’élection du bureau avec 3 membres démissionnaires s’est déroulée rapidement avec le vote du bureau qui reste inchangé à l’unanimité. Clément a ensuite exposé le calendrier 2024 riche en événements :

21 avril : sortie à Salmiech et Peyrebrune ; 27 avril : exposition de voitures anciennes l’après-midi à Ste-Radegonde ; 12 mai : vide-greniers et vide-garages /exposition voitures anciennes au Monastère ; 15 et 16 juin : 2e grande exposition aux Haras de Rodez et beaucoup de nouveautés ; 7 juillet : sortie à Najac ; 25 août : sortie à Saint-Projet (Château de la Reine Margot) ; 8 septembre : sortie Loc Dieu ; 22 septembre : journées européennes du patrimoine avec la mairie du Monastère ; 6 octobre : sortie château de Calmont et burons d’Aubrac.

Le bureau a rappelé les valeurs simples du club : entraide et partage dans la convivialité. Il se réjouit du nombre croissant de jeunes collectionneurs dans l’association. Le club compte désormais plus d’une cinquantaine d’adhérents dont une vingtaine de jeunes actifs !

La séance a été levée après quelques questions diverses et tous les membres se sont réunis autour d’un vin d’honneur puis d’un repas concocté par le traiteur "Les coquelicots" pour ceux qui le souhaitaient.

Si vous souhaitez rejoindre le club, voici les contacts : Clément 06 08 28 71 12 ou Jean 06 08 54 08 02 ou Patrick 06 74 96 35 39. Mail : lescalandresdumonas@gmail.com Facebook : groupe privé : Club des calandres du Monastère.