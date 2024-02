Thérondels. Un composteur a été installé sur l’ancienne aire de jeux

Les déchets alimentaires se trient et se recyclent de la même manière que le carton ou le plastique. Le recyclage des ordures organiques par compostage ou méthanisation génère des impacts positifs sur l’environnement : réduction des déchets ménagers, production d’engrais naturel et d’énergies vertes.

À compter du 1er janvier, conformément au droit européen et à la loi anti-gaspillage de 2020, le tri des bio-déchets est généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers. Dans ce cadre, le Smictom Nord Aveyron offre un composteur aux communes pour les cantines scolaires. À Thérondels ce dernier est installé sur l’ancienne aire de jeux à côté de l’école. Les particuliers peuvent l’utiliser en respectant les consignes de tri qui sont affichées sur le composteur.

Les habitants peuvent acquérir un composteur en s’adressant au Smictom : contact@smictom-nord-aveyron.fr ou auprès de la mairie au 05 65 66 02 62.