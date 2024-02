Les 7 modèles de smartphones les plus vendus dans le monde sont tous des iPhone

(ETX Daily Up) - Non content d'être devenu, pour la première fois, le plus grand vendeur de smartphones au monde en 2023, Apple monopolise les 7 premières places du classement des modèles les plus populaires de l'année. C'est l'iPhone 14 qui décroche la première place.

Alors qu'Apple ne communique toujours pas dans le détail sur ses ventes d'iPhone, Counterpoint Research dévoile que les smartphones les plus vendus dans le monde sont des iPhone. Les différents terminaux de Cupertino se classeraient ainsi aux 7 premières places des plus grosses ventes de 2023. Trois modèles signés Samsung complètent le Top 10.

L'iPhone 14 d'Apple aurait donc été le smartphone le plus vendu en 2023, les États-Unis et la Chine représentant à eux seuls la moitié de ces ventes. Au classement des modèles les plus vendus dans le monde en 2023, l'iPhone 14 devance l'iPhone 14 Pro Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 13. Suivent l'iPhone 15 Pro max, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15. Les bonnes ventes de l'iPhone 13, sorti en 2021, s'explique notamment par sa popularité au Japon et en Inde. Quant à la gamme d'iPhone 15, sortie en septembre, elle domine déjà le podium des ventes au 4ᵉ trimestre 2023. Le Top 10 est complété par les Samsung Galaxy A14 5G, Galaxy A04e et Galaxy A14 4G.

Pour rappel, en 2023, plus d'un smartphone sur cinq commercialisé dans le monde a été un iPhone. Selon IDC, Apple aurait ainsi vendu 234,6 millions d'iPhone, contre 226,3 millions en 2022, soit une progression de 3,7%. Le constructeur américain a surtout bénéficié de ventes record au 4ᵉ trimestre, avec plus de 80 millions d'iPhone écoulés en trois mois, pour une part de marché de 24,7%. Le succès d'Apple s'expliquerait par une croissance continue des appareils haut de gamme un peu partout dans le monde, mais aussi par la mise en place d'offres de reprise agressives et de plans de financement sans intérêt.

À noter que la dernière fois qu'un constructeur autre que Samsung a occupé la première place sur le marché des smartphones, c'était en 2010, et il s'agissait de... Nokia.