Mort d'Alexeï Navalny en prison : "Mort naturelle", "funérailles secrètes", "chantage", morbides tractations autour de sa dépouille

La mère d'Alexeï Navalny, qui a vu le corps de son fils ce jeudi 22 février, a accusé les enquêteurs russes de "chantage" à propos des funérailles du défunt opposant au Kremlin, déclarant dans une vidéo sur YouTube qu'ils tentaient de la forcer à enterrer son fils en secret, sans cérémonie, ce qu'elle dit avoir refusé.

Lioudmila Navalnaya, la mère d'Alexeï Navalny, mort dans des circonstances douteuses ce vendredi 16 février dans la colonie pénitentiaire où il était incarcéré, a indiqué avoir pu voir le cadavre et le certificat de décès de son fils mercredi soir, mais a accusé les autorités russes de l'avoir menacée de "faire quelque chose" avec le corps d'Alexeï Navalny si elle n'acceptait pas de l'enterrer en secret.

Lioudmila Navalnaya a déclaré dans la vidéo avoir été emmenée mercredi soir à la morgue pour voir le corps de son fils. "Les enquêteurs clament qu'ils connaissent la cause du décès. Ils ont tous les documents médicaux et légaux prêts - je les ai vus - et j'ai signé le certificat médical de décès", a-t-elle dit, vêtue de noire et s'exprimant d'une voix calme.

"C'est illégal"

"Ils veulent que cela soit fait en secret, sans un adieu. Ils veulent m'amener à l'entrée d'un cimetière, devant une tombe toute fraîche, et dire: ici repose votre fils. Je ne suis pas d'accord avec cela", a ajouté Lioudmila Navalnaya dans la vidéo.

"Aux termes de la loi, ils auraient dû me rendre le corps d'Alexeï immédiatement, mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent", a-t-elle poursuivi. "Au lieu de cela, ils me font chanter, ils me fixent des conditions sur le moment, le lieu et la façon dont Alexeï doit être enterré. C'est illégal".

"Causes naturelles"

Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé sur le décès d'Alexeï Navalny, hospitalisé en Allemagne à l'été 2020 à la suite d'une tentative d'empoisonnement avec un agent neurotoxique puis emprisonné à son retour en Russie début 2021.

Via les réseaux sociaux, l'équipe d'Alexeï Navalny a déclaré que le certificat de décès de l'ancien avocat dispose qu'il est mort de "causes naturelles".

Peu de temps après son décès, les autorités pénitentiaires avaient évoqué "un syndrome de mort subite", surtout connu, en France du moins, chez les nourrissons. Mais cette mort subite exite aussi chez l'adulte, plus particulièrement chez les hommes. Selon le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, "Il s’agit d’un décès soudain et inattendu, souvent décrit comme un événement mortel sans avertissement". En France 60 000 personnes enseraient victimes chaque année, et 4 à 5 millions dans le monde. Ce syndrome fait "suite à un événement cardiaque, comme un trouble du rythme, une embolie pulmonaire, une fibrillation auriculaire, un infarctus du myocarde..."