Paris : pourquoi les mesures de sécurité sont-elles renforcées sur le Champ-de-Mars ?

La zone entre le Champ-de-Mars et la place du Trocadéro est placée sous une surveillance constante des forces de sécurité. En prévision des Jeux olympiques, la préfecture de police de Paris insiste sur le renforcement progressif des dispositifs de sécurité dans ce secteur.

Malgré les efforts déployés pour maintenir un zéro délinquance à Paris pendant les Jeux olympiques, la zone allant du Champ-de-Mars au Trocadéro reste fragilisée, comme en témoignent les chiffres de l'année 2023.

À la suite du Conseil de Paris à l'Hôtel de Ville, Élise Lavielle de la préfecture de police a présenté le bilan des interventions, avec 143 opérations conjointes avec la police municipale en 2023 et 13 en janvier 2024. Ces mesures ont permis 5 928 verbalisations, la saisie de plus de 14 600 kg de marchandises et la délivrance de 256 obligations de quitter le territoire français.

Éclairage, caméras de surveillance...

La Ville de Paris a pour objectif de renforcer la présence de la police municipale dans la zone et envisage d'installer la division territoriale du VIIe arrondissement à proximité du Champ-de-Mars, tout en prévoyant des mesures supplémentaires telles que le renforcement de l'éclairage et l'installation de caméras de surveillance.