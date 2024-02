Aveyron : qui veut débourser 4,5 millions d'euros pour cette splendide Ferrari, en vente sur Le Bon Coin ?

Cette Ferrari Monza SP2 a été mise en vente à Villefranche-de-Rouergue.

On les appelle aussi des "barquettes", c'est-à-dire des voitures sport-prototype sans toit et généralement sans pare-brise. Mais cette barquette-là, c'est le summum : une Ferrari Monza SP2 inspirée des modèles de course de la fimre italienne des années 50.

Cette superbe et incroyable "barquette Ferrari" qui a été mise en vente sur Le Bon coin depuis le 15 février est domiciliée à Villefranche-de-Rouergue, sa mise en circulation date du 1er janvier 2022, soit son année de naissance, et depuis, la belle de 810 chevaux n'a parcouru que 300 km, ce qu'elle a pu faire... en moins d'une heure, compte tenu de sa vitesse de pointe.

Elle vous plaît ? Si vous avez 4 500 000 € de côté, elle est à vous !