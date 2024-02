Course pédestre : à Sévérac-d'Aveyron, le Challenge départemental est de retour sur du trail court

Dimanche 25 février, le 12,5 kilomètres du trail du Pic du Pal accueillera la quatrième manche du Challenge Aveyron, mené par Lucie Herrero et Dylan Mariette, du côté de Sévérac-d’Aveyron.

Retour sur du trail plus court pour le Challenge Aveyron. Deux semaines après la victoire de Maëlys Cubaynes et de Corentin Causse sur le 19 kilomètres du trail des Ruthènes, du côté de Salles-la-Source, c’est le 12,5 kilomètres du trail du Pic du Pal qui accueillera la quatrième manche du Challenge, dimanche 25 février.

Pour la 15e édition de son événement, toujours orchestrée au son du canon, les Foulées sévéragaises proposent deux trails, un de 26 kilomètres pour 952 mètres de dénivelé positif à 9 heures, et un de 12,5 kilomètres pour 408 mètres de dénivelé positif à 10 h 30, ainsi qu’une épreuve de marche nordique et une randonnée.

Forêt, montée vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette et assaut final du château

Sur le long format, les dévoreurs de grands espaces auront plaisir à se lancer à l’assaut du Pal, point culminant du plateau du Lévézou à 1 155 mètres d’altitude. Puis ils plongeront dans la forêt, avant de longer les sources du Viaur, traverser plusieurs hameaux à l’architecture caussenarde typique et surplomber les sources de l’Aveyron. Les traileuses et les traileurs se frotteront ensuite aux deux dernières difficultés de l’exigeant circuit, à savoir la montée vers la chapelle Notre-Dame-de-Lorette puis l’assaut final de la cité médiévale et du château. Puis, tout schuss vers l’arrivée à travers les ruelles pavées de la vieille ville.

Quant au 12,5 kilomètres, nul doute que les plus véloces voudront le croquer en moins d’une heure… tout en prenant – plus ou moins – le temps d’apprécier le moulin de la Calsade construit au XIe siècle par les moines, le plateau de Sermeillet, le hameau de Cayrac, le départ des sources de l’Aveyron et le plateau de la Camuzelle, culminant à 845 mètres d’altitude qui offrira un panorama à couper le souffle. Mais là encore, descente et montée vers Notre-Dame-de-Lorette, puis l’ascension finale de la cité médiévale et du château, concluront ce festin de choix, pour voir si Lucie Herrero et Dylan Mariette réussiront à conserver le trône du Challenge.