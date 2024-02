Rodez : le carnaval revient ce 24 février dans les rues pour un moment festif et coloré

Ce samedi 24 février, le rendez-vous est donné devant la mairie à 15 h. Le cortège se dirigera vers le haras, où Monsieur Carnaval sera jugé puis brûlé.

Loin de Rio de Janeiro ou plus simplement de Dunkerque... Rodez aura tout de même droit à son carnaval ! La Ville donne rendez-vous ce samedi 24 février, pour une après-midi festive à destination des familles. "C'est un moment simple qui doit être convivial", invite Frédéric Rubio, adjoint aux festivités, à la municipalité ruthénoise.

Près de 300 personnes en 2023

Et si tout va bien, son appel devrait être entendu. Le rendez-vous étant ancré dans l'esprit de nombreux parents, soucieux d'offrir un tel moment à leurs bambins, d'autant plus en pleines vacances scolaires. L'année passée, près de 300 personnes s'étaient réunies autour de Monsieur Carnaval.

Rendez-vous à 15 h devant la mairie

Alors, pour faire de même samedi, rendez-vous dès 15 h devant la mairie, place Eugène-Raynaldy. Son char vous y attendra et devrait prendre son élan 30 minutes plus tard, direction le haras (lire le trajet par ailleurs). Là-bas, le moment tant attendu arrivera. Comme le veut la tradition, Monsieur Carnaval sera jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Et le service animation de la Ville prévient d'ores et déjà, la sentence risque d'être irrévocable...

Un travail collectif et intergénérationnel

Un Monsieur Carnaval ainsi voué à partir en fumée malgré le travail de nombreuses petites mains derrière cette après-midi de festivités. Le célèbre personnage a été confectionné et décoré par les enfants des maisons de quartier de la Ville et des Francas. Quant à son char, c'est l'œuvre des résidents des Ehpad et des bénéficiaires du CCAS qui confectionnent les nombreuses fleurs en crépon.

Un travail "intergénérationnel et collectif", comme le souligne la municipalité, dans le but de proposer un moment d'animation. "On attend du monde et on veut du bruit et des couleurs", insiste Frédéric Rubio. Alors, les déguisements seront de rigueur, afin de garnir le cortège qui accompagnera un Monsieur Carnaval de "trois mètres de haut", dans les rues de la préfecture aveyronnaise.

Côté musique, la Diane rouergate et la Batucada viendront donner le la. Du côté des participants, les confettis seront bien sûr de la partie et fournis par la Ville, un produit "biodégradable" qui plus est !

Seule incertitude, la météo. En cas de prévision d'averses de pluies trop importantes, l'organisation se réserve le droit d'annuler la manifestation, même si brûler Monsieur Carnaval annonce les couleurs du printemps !