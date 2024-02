Villefranche-de-Rouergue. Diffusion d’un documentaire sonore "L’IVG en milieu rural"

Au programme la semaine prochaine, la diffusion du documentaire sonore "L’IVG en milieu rural", par la Radio R d’Autan, en partenariat avec le Planning Familial d’Aveyron.

L’enquête a été réalisée dans le Tarn et l’Aveyron par Claire Kachkouch Soussi, et la musique originale est signée Marion Pouëssel. La réalisatrice sera présente pour raconter les coulisses de l’enquête et compléter les besoins en informations sur l’accès à l’IVG, le choix dans la méthode, dans le type d’anesthésie, les espaces de solidarité.

Rendez-vous à Villefranche-de-Rouergue aux Hauts Parleurs jeudi 29 février, à 19 h pour l’ouverture et 20 h pour le début de l’écoute suivie d’un échange.

L’entrée à l’écoute est libre et gratuite.