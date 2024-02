La Fouillade. La médiathèque parle aux petits et aux grands

Après l’occitan en première ligne en février, le mois de mars sera, à la médiathèque, placé sous le signe de la diffusion culturelle. Samedi 2 mars, un premier rendez-vous sera donné sur le coup de 15 h 30 avec la compagnie "Les Tisseuses d’histoires" autour d’un spectacle pour les petits bouts de 0 à 6 ans d’une trentaine de minutes.

Intitulé, "Alfred et Suzette", ce spectacle met en scène la petite coccinelle Suette qui vient de se perdre dans la nature en poursuivant une sauterelle qu’elle souhaitait dessiner... Tout en rencontrant une foultitude d’animaux, Suette doit retrouver à tout pris Alfred, l’araignée tissues de toiles de rêves. Spectacle gratuit. A noter qu’en prélude, ce même samedi 2 mars, de 10 heures à 12 heures , aura lieu un atelier d’écriture pour adultes (participation gratuite). Et pour terminer la journée, vers 20 heures, sera projeté le documentaire "Les Invisibles".

Nés dans l’entre-deux guerres des femmes et des hommes qui n’ont aucun point commun, sinon d’être homosexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait, se racontent. Aujourd’hui, ils reviennent sur cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester ds gens comme les autres et l’obligation de s’inventer une liberté pour s’épanouir.