Olemps. La salle des Bleuets a fait le plein pour l’après-midi jeux de société !

Heureusement, il faisait beau car, sinon, combien de familles auraient-elles dû rebrousser chemin alors qu’elles comptaient passer un après-midi sympa autour des jeux de société ! Car, en un rien de temps, la salle "Bleuets" de la 777 affichait complet, toutes les tables étaient occupées !

Plusieurs personnes étant venues faire le plein de lecture à la médiathèque interrogeaient Laurence avec anxiété tandis que Nelly, en bas, gérait l’afflux de participants, se posant la question de limiter le temps passé à chaque table afin d’assurer un turn-over. "On ne va quand même pas faire cet après-midi jeux sur réservation !". Et de constater qu’il y avait beaucoup de personnes nouvelles comme en attestaient les nombreuses demandes de renseignement reçues au cours des jours précédents. Installer plus de tables ?

La question sera sans doute étudiée d’ici la prochaine édition !