Onet-le-Château. Le 14e festival du livre et des auteurs, c’est le 3 mars à l’Athyrium !

Le vernissage de la magnifique exposition photos proposée, par le club-photo d’Onet sur le thème "L’eau dans tous ses états", que vous pouvez découvrir jusqu’au 1er mars à la médiathèque, dans le cadre du festival du livre et des auteurs, a été l’occasion pour les responsables de la Compagnie des Arts, autour de Gulistan Dincel pour la mairie et Anne Roumegous, la directrice de la médiathèque, de rappeler le déroulé de ce dernier.

Ce festival accueillera 55 auteurs (dont 40 nouveaux et 35 Aveyronnais), le dimanche 3 mars de 10 h à 18 heures, à l’Athyrium. L’invité d’honneur est Jean-Pierre-Henri Azema, qui avait aussi proposé, en amont, un film-conférence avec Yves Garric, sur "L’eau et les moulins de l’Aveyron". Toute la journée, vous pourrez échanger avec les auteurs et avoir des dédicaces, vous pourrez rencontrer des artisans et des producteurs, participer à des ateliers créatifs et retrouver l’expo-photos qui aura déménagé de la médiathèque, pour l’occasion. Deux rendez-vous incontournables de ce salon : à 11 heures, son vernissage et la remise des prix aux 3 gagnants du 2e concours de poésie et à 15 heures, la traditionnelle "dictée du certif".

Pour mémoire, l’entrée est gratuite, cependant, une tombola est proposée, avec un tirage toutes les heures, pour au moins 36 lots (dont un voyage pour 2 personnes en bateau, sur le Lot).