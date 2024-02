Rignac. L’Espérance a initié à la musique

Parmi les activités à la maison de retraite Les Rosiers, étaient inscrits le défilé de carnaval des enfants du centre de loisirs et également une initiation à la musique pour le groupe le plus âgé de ce centre. Stéphanie, la présidente de l’Espérance rignacoise, Cécile, la cheffe musicale et également animatrice de la structure, Jacques le responsable de l’école de musique et Jacques un musicien de l’Espérance avaient déplacé tous les instruments. Le responsable de l’école de musique a présenté l’association musicale créée en 1936 par l’abbé Viargues : " On se prépare à fêter dans deux ans nos 90 ans".

Puis les instruments ont été passés en revue par catégories : les cuivres avec les trompettes, les clairons, les cors, les saxophones, les trombones à coulisse, à piston, les trompettes d’harmonie, les tubas ; les instruments à percussion avec les tambours, les tambourins, les claves, les castagnettes, les malakas son aigu et grave, la cloche en métal ou en bois, les grelots, les sharmas, les maribas, les shakers, les xylophones, les tambours : " Les cuivres brillent de tous leurs états… Pas besoin de les astiquer car on leur passe du vernis… Ils sont rangés individuellement dans des sacs… Cela demande un investissement et un énorme travail pour les transporter" ont indiqué les responsables.

Voir tous ces instruments est une chose ! Mais pouvoir les toucher et les utiliser en est une autre. Mais comme ils avaient été emmenés pour être utilisés, chacun, enfant et résident qui le souhaitaient ont pu s’exercer à souffler ou à taper pour faire du bruit ou plutôt de la musique. Pour le plaisir de tous.