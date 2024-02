Insolite : la tombola du Secours populaire met en jeu une œuvre de Pierre Soulages pour un ticket à 2 €

Après une pièce de Banksy en 2023, une œuvre du peintre aveyronnais Pierre Soulages est en 2024, le plus gros lot à remporter de la tombola organisée par le Secours populaire de la Sarthe. Prix du ticket : 2 €. Tirage au sort : jeudi 28 mars.

Habituellement, les œuvres du peintre aveyronnais Pierre Soulages, décédé le 25 octobre 2022, s'arrachent en milliers sinon en millions d'euros dans les plus grandes salles internationales de vente aux enchères.

L'artiste le plus cher au monde de son vivant

Ainsi en 2021, une toile intitulée "Peinture" (1961), a été acquise pour 20,2 millions de dollars, soit 17,8 millions d'euros, chez Sotheby's à New York. Le maître de "l'outrenoir", était alors, de son vivant, l'artiste français le plus cher au monde.

Alors comment caresser l’espoir d’accrocher une œuvre de l’artiste contemporain dans son salon pour 2 € ?

Tout simplement en achetant un ticket de la tombola solidaire du Secours populaire de la Sarthe, dont le tirage au sort aura lieu le jeudi 28 mars.

Une œuvre estimée entre 800 et 1200 €

L'œuvre "Composition bleue et noire" (20 x 25 cm), une impression sur papier numérotée et signée de l'artiste est ainsi le gros lot à gagner de l'association caritative sarthoise. Estimée entre 800 et 1200 €, cette pièce a été offerte au Secours populaire par un donateur anonyme.

En 2015, Pierre Soulages avait gracieusement participé à une vente aux enchères de 244 œuvres d'artistes émergents ou connus, déjà en faveur du Secours populaire, afin de financer des opérations visant l'accès à la culture des plus démunis rappelle Le Monde.

Banksy plus gros lot de la tombola en 2023

À souligner, qu'en 2023 une œuvre de Banksy avait été le lot le plus important de la tombola de l'association sarthoise qui n'en est donc pas à son premier coup médiatique.

"C'est aussi le moyen de faire venir de nouveaux donateurs" reconnaît Valentin Bourgeois, le directeur général du Secours populaire de la Sarthe auprès de nos confrères de France Bleu Maine.