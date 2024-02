Salon de l'agriculture : sur l’Aubrac, la coopérative Jeune montagne carbure avec 110 000 visiteurs accueillis en 2023

Après avoir attiré 110 000 curieux en 2023, la fromagerie laguiolaise s’impose comme l’une des entreprises les plus visitées d’Occitanie… et un passage obligatoire de tout bon séjour sur les hauteurs du département.

Quelle plus belle vitrine pour les 130 producteurs de lait de l’union fromagère Jeune montagne ? Chaque année, des dizaines de milliers de visiteurs affluent devant les portes de la coopérative laguiolaise – 110 000 en 2023 –, pour découvrir l’envers du décor…

130 producteurs de lait

Et ainsi lever le voile sur la transformation du lait de vache au sein de visites gratuites disponibles tout au long de l’année, montrant la fabrication de la tome fraîche de l’Aubrac ou de la fourme à pâte pressée non cuite. Un véritable plébiscite pour cette "PME" comptant 170 salariés, comme tient à le souligner son directeur général, Yves Soulhol.

L'agrotourisme carbure

Car au palmarès des entreprises les plus visitées de la Région Occitanie, la "Coop'", se classe dans les hautes sphères, largement devant Airbus par exemple, qui a accueilli 41 500 curieux en 2022. Preuve s’il en fallait une, que l’agrotourisme carbure ! "C’est une manière de valoriser notre travail et nos valeurs. Cela permet d’expliquer ce que l’on fait pour nos producteurs, explique Yves Soulhol. On s’inscrit dans une méthode globale employée sur l’Aubrac, où l’on vend notre état d’esprit."

Visiter la Coop’ puis les fermes

Alors, l’accent est mis sur la proximité et le caractère de ce territoire singulier – à l’image du film projeté durant la visite –, plutôt que sur la productivité ou la compétitivité. "On veut rester le plus naturel possible, ce n’est pas du tourisme industriel à proprement parler", assure le directeur général.

L'expérience se poursuit dans les fermes de l'Aubrac

Ce qui fait l’essence d’un tel succès et attire de nombreuses familles tout au long de l’année, qui n’hésitent pas à prolonger l’expérience, en se rendant directement dans certaines fermes aubraciennes. "On propose par exemple des goûters dans les exploitations, qui permettent à une vingtaine de personnes d’assister à la traite des vaches", cite Yves Soulhol. Histoire d’aller plus loin, et de conforter la place d’une telle activité au milieu des incontournables que sont un passage par la cascade du Déroc ou la dégustation d’un bon aligot sur le plateau !