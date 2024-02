Top chef : on connaît la date de diffusion de la saison 15 sur M6 et les seize candidats en lice

M6 dévoile à la fois la date de diffusion de la nouvelle saison, à partir du 13 mars, et la liste des seize candidats.

L'émission culinaire phare de M6, "Top Chef", fête ses 15 ans d'existence. Pour l'occasion, le programme met les petits plats dans les grands pour cet anniversaire d'exception.

Quand sera diffusée l'émission ?

Seize candidats seront au rendez-vous à partir du 13 mars 2024 à partir de 21 h 10. L'émission sera ensuite diffusée chaque semaine, le mercredi.

\ud83c\udf1f 15 étoiles pour la saison 15 \ud83c\udf1f

Il y a 15 ans, le premier concours de cuisiniers

professionnels voyait le jour : 15 ans de talent, de

haute gastronomie, d’audace, de plats qui ont marqué

l’histoire !

Pour cet anniversaire, c'est une saison unique qui attend les 16 candidats…

Du nouveau dans le jury

Dans les rangs du jury pour tester, évaluer et repousser les limites des candidats, on retrouvera les fidèles au poste : les chefs Philippe Etchebest (1 étoile), Glenn Viel (3 étoiles), Paul Pairet (3 étoiles) et Hélène Darroze (3 étoiles).

On enregistre deux recrues de taille pour compléter ce jury de haut vol : les cheffes Dominique Crenn (3 étoiles) et Stéphanie Le Quellec (2 étoiles).

Qui sont les 16 candidats ?