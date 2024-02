Disparition inquiétante en Aveyron : après plusieurs jours de recherches, Thierry a été retrouvé en vie

Il était introuvable depuis le 23 février 2024 : Thierry Pilorge, recherché par la gendarmerie aveyronnaise, a été retrouvé en vie.

Dans la journée du dimanche 25 février 2024, la gendarmerie de l'Aveyron diffusait un avis de disparition inquiétante afin de retrouver Thierry Pilorge.

Disparu depuis le 23 février

Selon les gendarmes, il aurait quitté son domicile vendredi, à pied, avant 10 heures du matin sans davantage de précisions, en possession de son téléphone portable et de sa carte bancaire. Depuis, l'inquiétude était grandissante : ses proches n'ayant plus aucune nouvelle de lui.

Retrouvé en vie

La bonne nouvelle est tombée mardi 27 février 2024. Sur les réseaux, la gendarmerie aveyronnaise a fait part de la suppression de l'appel à témoin. Et pour cause : "la personne a été localisée et en vie".

Contactés par nos soins, les gendarmes indiquent que des investigations sont en cours et qu'elle livrera des précisions sur les recherches et la découverte de Thierry Pilorge prochainement.