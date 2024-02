Hôpital de Rodez : "Qu'ils puissent vivre plus facilement les soins", Même pas mal aide les enfants dans leur combat face à la maladie

Ce mardi 27 février, l'association Tout le monde contre le cancer investissait le centre hospitalier Jacques-Puel de Rodez, et proposait à une cinquantaine de parents et de soignants, des clés, pour accompagner les enfants souffrant de maladies chroniques ou de cancers.

Accompagner les enfants, atteints de cancers ou de maladies chroniques, dans leur combat face à la douleur. Voilà une bien noble cause. Et un véritable défi à relever. C'est celui que s'est lancé l'association native de Villefranche-de-Rouergue, Tout le monde contre le cancer.

Pour les soignants et les parents

Depuis l'année passée, elle met en place le dispositif "Même pas mal", des formations à la fois à destination des soignants mais également des parents d'enfants souffrant de maladies lourdes, telles que le cancer. L'objectif est clair, pouvoir, par des gestes simples, tels que des massages doux, calmer la douleur des jeunes malades.

"Prendre en compte la douleur à l'hôpital"

Ce mardi 27 février, l'un de ces ateliers était dispensé à l'hôpital de Rodez, figurant parmi 15 établissements du pays pour accueillir l'événement cette année. Une manifestation suivie, 25 professionnels de santé issus majoritairement du service pédiatrie ayant répondu à l'appel, et presque autant de parents. "L'idée, c'est que ça se passe mieux pour ces jeunes patients. Qu'ils puissent vivre plus facilement les soins", explique Céline Bouissou, puéricultrice et cadre de santé faisant fonction au centre hospitalier Jacques-Puel. "La douleur à l'hôpital c'est quelque qu'il faut forcément prendre en compte, car cela suscite des inquiétudes tout au long de leur séjour."

Rendre la maladie plus facile à vivre

C'est là que de tels ateliers prennent tout leur sens. Ils s'inscrivent d'ailleurs dans une démarche globale. Puisque régulièrement, musique, jeux ou encore casques de réalité virtuelle sont utilisés pour rendre plus ludique le traitement des maladies, voire créer un moment de distraction pendant les soins.

Être acteurs du soin

"Et pour les parents, c'est aussi très important, cela leur permet de ne pas être démunis, de pouvoir être acteurs du soin et par des gestes simples et doux, pouvoir plus facilement gérer des moments de fortes douleurs", détaille Céline Pigny, cheffe de projets de l’association Tout le monde contre le cancer.

Des techniques qui sont en plus, efficaces pour toutes les pathologies. "Il suffit ensuite de les décliner en fonction de l'âge de l'enfant", précise Céline Bouissou. Ces soins dits complémentaires, ont ainsi pris une place prépondérante aujourd'hui dans le traitement du patient, d'autant plus en pédiatrie. "Le personnel est unanime, la preuve, c'est que de nombreuses puéricultrices se sont inscrites à cet atelier, valide la professionnelle de santé. Il y a divers types de douleurs, entre la maladie en elle-même, les soins et l'angoisse qui exacerbe le tout. C'est important de pouvoir apporter un peu de douceur." De quoi corroborer la maxime de l'association Tout le monde contre le cancer, "Tant qu'il y a de la joie, il y a de la vie"...