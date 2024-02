Villecomtal. La Talvera pour danser le 1er mars

La communauté de communes Comtal Lot et Truyère organise vendredi 1er mars à 20 h 30 à la salle des Associations de Villecomtal un "bal musique danse" avec "La Talvera".

La musique de la Talvera est fortement ancrée dans la tradition occitane mais loin d’être immuable et figée, elle propose des chansons de création en occitan à la fois poétiques et revendicatives, à l’écoute des problèmes politiques et sociaux de l’époque actuelle, et empreintes des nombreux voyages, collectages et rencontres du groupe. Les musiciens de La Talvera inviteront à la danse petits et grands, sur des rythmes endiablés de bourrées, branles, branlons, farandoles… dans un désir commun de partage, pour ne former au bout du compte qu’un seul être dansant.

L’après-midi du vendredi, à 14 heures, un bal dédié aux scolaires sera proposé avec La Talvera et sera l’aboutissement d’un itinéraire d’éducation artistique effectué auprès des enfants du territoire en partenariat avec le Département de l’Aveyron et la communauté de communes Comtal Lot et Truyère.

Durée : 1 heure. Tarif : 10 € ou 5 € (- 12ans). Réservation conseillée Contact et réservations auprès du service culture :

comtal-lot-truyere.fr/decouvrir/ culture/reservation Tel. : 05 65 48 33 90

culture@3clt.fr