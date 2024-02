"En bonne santé, actif et solide" : le médecin de Joe Biden juge le président américain "apte" à exercer ses fonctions

Mercredi 28 février 2024, Joe Biden, le président américain âgé de 81 ans, a passé une visite médicale annuelle, sa dernière avant l'élection de novembre.

"Apte"

Comme le rapportent nos confrères de l'AFP cités par Le Monde, Kevin O'Connor, le médecin de la Maison Blanche, a rendu son verdict. Selon ce dernier, Joe Biden est "apte à exercer ses fonctions et assure pleinement toutes ses responsabilités sans aucune dispense ou aménagement. Le président est un homme de 81 ans en bonne santé, actif et solide". Cette visite a été longue de deux heures et demie et s'est tenue à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.

Passe d'armes avec Donald Trump

À quelques mois du scrutin présidentiel, la santé de Joe Biden est au cœur de toutes les interrogations. À plusieurs reprises, des images de lui trébuchant sur des marches d'escaliers ont été rapportées, tout comme des confusions commises lors de discours.

Ce qui, au-delà de susciter le questionnement chez les électeurs et la classe politique, n'a pas échappé à son prédécesseur, Donald Trump, qui a coutume de le surnommer "Joe l'endormi". "Biden n'est pas trop vieux, il est incompétent", avait alors asséné le républicain, âgé, lui, de 77 ans.

Joe Biden n'avait d'ailleurs pas raté l'occasion de titiller celui qui a dirigé les Etats-Unis entre 2016 et 2020 : lundi 26 février 2024, il s'est dit "plus solide que l'autre type". Déjà opposés il y a quatre ans pour rafler la Maison Blanche, les deux hommes pourraient de nouveau croiser le fer au milieu de l'automne.

Jusqu'à 86 ans ?

Celui qui est déjà le plus vieux président en exercice de l'histoire des Etats-Unis pourrait bien prolonger le record. Candidat à sa réélection, Joe Biden serait, en cas de nouvelle victoire, le président jusqu'en janvier 2029. Il aurait alors... 86 ans lors de sa fin de son passage à la Maison Blanche puisque, pour rappel, seuls deux mandats sont autorisés à la tête des Etats-Unis d'Amérique. Consécutifs, ou non.