La femme et la petite fille étaient décédées depuis plusieurs heures, selon les premières constatations.

Les pompiers ont été alertés par le voisinage en raison d'une odeur de fumée dans un immeuble de la commune d'Elne, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), jeudi 29 février 2024 en fin de journée. Rapidement, le départ de feu a été endigué, mais l'intervention a mené à une découverte atroce.

Dans l'appartement concerné, situé au premier étage, les secours sont tombés sur les corps d'une femme de 26 ans et d'une fillette âgée d'environ 2 ans. Selon les informations de nos confrères de l'Indépendant, l'état des corps laisserait penser que les victimes étaient décédées depuis plusieurs heures. Le départ de feu n'aurait pas atteint le logement et ne serait pas la cause du décès.

Enquête ouverte

Une enquête a été ouverte. Ce jeudi, les services de gendarmerie, la brigade de recherches de Perpignan et les techniciens en identification criminelle se sont rendus sur place pour commencer les investigations.