Decazeville. Les sapeurs-pompiers du Bassin également en grève

Comme leurs collègues aveyronnais, les sapeurs-pompiers du Bassin sont en grève depuis le 19 février, même si toutes les opérations de secours et la partie administrative restent assurées. Un mouvement symbolique donc, affiché sur de nombreuses banderoles et initié par l’intersyndicale Avenir Secours 12, Force ouvrière et la CGT, pour réclamer plus de moyens humains et une revalorisation des salaires.

Réunis autour de la table ce lundi, la direction départementale, avec le président du Conseil départemental Arnaud Viala, et le colonel Lecoq, les représentants de l’intersyndicale n’ont pas réussi à trouver un accord et une issue à ce mouvement de grève.

"La négociation est très difficile, pour le moment nous n’avons obtenu que de petites augmentations concernant les bas salaires pour atténuer les effets de l’inflation. Il y a toutefois un blocage sur le recrutement des pompiers professionnels", a expliqué le président de la section départementale du syndicat Avenir Secours Olivier Gastineau, qui réclame avec l’intersyndical le recrutement d’une dizaine de pompiers professionnels.

Le nouveau préavis de grève déposé court jusqu’au 10 mars.