Villefranche-de-Panat. Quand les rites sont dansés à la manière de Denis Plassard

Le chorégraphe Denis Plassard fait escale à Villefranche-de-Panat dimanche 3 mars à 15 heuresà la salle multimédia avec son spectacle Rites.

Sous la forme d’une conférence humoristique et dansée, ce spectacle invite le public à découvrir une collection de danses "traditionnelles contemporaines" issues de notre société moderne.

Du Rituel de Motivation Pédagogique (RMP) pratiqué dans les salles des professeurs au boys’band de l’ENA en passant par une tarentelle de maternité, on découvre une fascinante collection de danses plus loufoques les unes que les autres. Chaque rite est dansé en direct par deux danseurs (Denis Plassard et Xavier Gresse) et bénéficie d’une présentation pour le moins originale.

Ouvert à tous. Participation : 5 €. Réservations au 05 65 46 46 53.

Un évènement proposé par le PETR du Lévézou en partenariat avec l’AFR Alrance-Villefranche de Panat et la commune de Villefranche-de-Panat.