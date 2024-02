Entraygues-sur-Truyère. Randonnée détente autour de Ginolhac

Samedi dernier, un groupe de randonneurs du club "Rando entre Lot et Truyère" partait des hauteurs de Ginolhac, dans la bonne humeur, pour passer un agréable après-midi. Hubert et Richard proposaient d’observer le village d’Entraygues d’en haut, tout en descendant à travers bois, vers Cassemouls et Montsoncle, puis en remontant au Rouquet et enfin vers Ginolhac. Chacun a pu prendre le temps d’observer les différents points de vue magnifiques, et d’en faire les commentaires, avant de se retrouver en intérieur pour partager la fouace et des rafraîchissements, en clôture de ce bel après-midi.

Le rendez-vous est donné à Montézic pour le jeudi suivant.

Toute personne qui souhaiterait rejoindre le club peut contacter le 06 88 14 41 42. Il est toujours possible de prendre la licence de la Fédération française de la randonnée pédestre.