Naucelle. Roger Lajoie-Mazenc a labouré en Ségala

Après Rieupeyroux et Rignac, Roger Lajoie-Mazenc a bouclé

les séances en Ségala de signature de son livre "L’écrit et l’oral"

à Naucelle. La Maison de la presse lui a réservé de belles rencontres : Pierre Lacombe, ancien conseiller général et régional, Georges Calmels, ancien maire de Centrès, Léo Savy, ancien élu consulaire et artiste, Christian Salère, président du Football club naucellois, René Georges du Club cycliste naucellois, André Bec, infatigable animateur et A Naucelle on raconte et des Copains d’accords… L’écrivain-journaliste enchaîne avec les salons du livre d’Onet-le-Château, le 3 mars, et de Martiel, le 10 mars, avant

de nouvelles signatures à La Folle avoine de Villefranche, le 11 avril, et à la Maison de la presse de Marcillac le 14 avril.