Salon de l'agriculture : de l'Aveyron à Paris, la Drosera gourmande rafle le Prix d'excellence au concours général agricole, découvrez les nouveaux médaillés

L'entreprise La Drosera Gourmande basée à Laguiole s'est encore distinguée au concours général agricole du Salon de l'agriculture à Paris.

L’entreprise a décroché ces trois dernières années, lors du concours général agricole, six médailles (trois en or et trois en argent).

Un palmarès de 26 médailles depuis 2002

Et cette année, La Drosera Gourmande a été récompensée par un Prix d’excellence. Une reconnaissance pour l’entreprise de Laguiole qui présente des produits au concours général agricole depuis 2002. Au total, La Drosera Gourmande peut s’enorgueillir d’un palmarès de 26 médailles, dont 15 en or.

Les autres médaillés aveyronnais

Dans un même temps, d’autres médailles ont été distribuées : Le Manoir Alexandre a reçu l’or pour sa gamme de foie gras entier ; la SARL Nord-Aveyron porc a obtenu l’argent et le lycée Beauregard, à Villefranche-de-Rouergue ainsi que AFG foie gras, à La Primaube ont été récompensés par une médaille de bronze lors du concours général agricole.