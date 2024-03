Météo France fait un bilan de l'hiver météorologique avec un chiffre préoccupant pour l'Occitanie

En ce 1er mars 2024, l'hiver météorologique est désormais derrière nous. Et en Occitanie, il a été celui d'un important déficit de précipitations...

L'hiver n'est pas encore terminé, mais pour les météorologues, si ! Pour rappel, l'hiver météorologique commence le 1er décembre et finit lors du dernier jour du mois de février. En 2024, c'est le 29 donc, et non le 28. L'occasion pour Météo France de faire un bilan régional. Avec un chiffre préoccupant pour l'Occitanie.

-14% !

Dans son bulletin, Météo France propose deux chiffres : d'abord, l'anomalie de températures et enfin, le déficit ou l'excédent de précipitations. Et ce, par rapport aux références de la période 1991-2020. Dans 11 des 13 régions de France, les précipitations affichent un excédent, le plus souvent supérieur à 10%.

Mais dans deux territoires, c'est, au contraire, un déficit. La Corse, d'abord : -25%. Et ensuite... l'Occitanie, avec -14% ! Un écart conséquent sans doute provoqué, en grande partie, par la sécheresse qui continue de faire particulièrement souffrir les Pyrénées-Orientales depuis plusieurs mois.

Voici les chiffres, région par région :

Provence-Alpes-Côte d'Azur : +30%

Île-de-France : +22%

Pays de la Loire : +18%

Auvergne-Rhône-Alpes : +18%

Grand Est : +16%

Nouvelle-Aquitaine : +15%

Hauts-de-France : +15%

Bretagne : +13%

Normandie : +8%

Bourgogne-Franche-Comté : +8%

Centre-Val de Loire : +2%

Occitanie : -14%

Corse : -25%

Et au niveau des températures ?

En revanche, au niveau des anomalies de températures, il n'y a pas d'exception : la moyenne observée durant cet hiver météorologique 2023-2024 est, dans chaque région, supérieure à la référence 1991-2020. Elle est de +2°C tout rond, en Occitanie. Cela correspond à la tendance nationale, les chiffres variant entre +1,7°C et +2,4°C selon les territoires.

Voici les anomalies de températures région par région :

Grand Est : +2,4°C

Bourgogne-Franche-Comté : +2,4°C

Auvergne-Rhône-Alpes : +2,4°C

Provence-Alpes-Côte d'Azur : +2,2°C

Hauts-de-France : +2,1°C

Centre-Val de Loire : +2,1°C

Île-de-France : +2°C

Corse : +2°C

Occitanie : +2°C

Pays de la Loire : +2°C

Normandie : +1,8°C

Nouvelle-Aquitaine : +1,8°C

Bretagne : +1,7°C

"L'impact du changement climatique"

Dans son bulletin résumant l'hiver météorologique dans l'Hexagone, Météo France précise que la saison "a connu une succession de périodes aux températures printanières, et de courtes séquences hivernales, avec très peu d’épisodes de neige en plaine et peu de gelées". Et répète ce qui, désormais, sonne comme une évidence : "La hausse des températures, conséquence du changement climatique, entraîne un raccourcissement de la saison hivernale".