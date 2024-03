Espalion. Le préfet a inauguré cet espace de proximité

L’inauguration s’est déroulée, vendredi après-midi. Un lieu qui a pour objectif de rapprocher les services publics et citoyens.

Éric Picard, maire, a souhaité la bienvenue au préfet, aux différentes personnalités : la sous-préfète, Christine Sahuet conseillère régionale, Francine Lafon conseillère départementale, les élus locaux, les représentants des différents services, au sein de la mairie, et plus particulièrement, de ce nouvel espace France Services qui s’inscrit dans une politique de rapprochement des services publics et des citoyens.

Répondre aux demandes des citoyens

"Autrefois Maison de service au public (MSAP), cet espace étend son partenariat avec de nouveaux opérateurs tout en répondant à un besoin de proximité, d’efficience et d’humanité pour notre bassin de vie. Dans une société qui voit disparaître un à un tous les services de proximité de l’État, où tout s’informatise avec toutes les difficultés que cela implique et la froideur liée à la suppression des relations humaines, il était temps d’inverser la tendance. Merci Monsieur le préfet de me permette de croire que les ambitions de l’État rejoignent celles d’Espalion au service du territoire".

Cette inauguration marque donc l’ancrage du service public au cœur de ce bassin de vie espalionnais. Les usagers savent qu’ils auront une oreille attentive et une aide active, plaçant le lien et l’humain au cœur de tout.

Une grande proximité pour les Espalionnais, mais aussi au-delà : Estagnols, Saint-cômois, Coubisounels et bien d’autres pourront profiter de ce lieu unique avec un point d’accueil, une salle pour les entretiens individuels et/ou confidentiels, une salle de permanence pour les partenaires, deux postes informatiques pour les démarches en ligne, grâce à deux personnels formés et à l’appui d’un conseiller numérique. Avec un panier commun de services parmi lesquels ont retrouve : Caisse d’allocations familiales, ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, ministère des Finances Publiques, Caisse nationale d’Assurance maladie, Caisse nationale d’Assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La Poste.

Améliorer la vie au quotidien

Cet espace France Services assure depuis le 15 décembre 2023, le premier lien entre les usagers et les partenaires signataires. Au total, 175 accompagnements ont été réalisés sous la direction de Annie Maj, et l’équipe veillera, à répondre aux nombreuses demandes des concitoyens.

Le préfet souligne "le dynamisme de la ville, 32e maillage France Services et des antennes du département, qui navigue entre modernité, et proximité des services. Au plus près des habitants, elle permet de prendre en charge les difficultés, de répondre aux besoins et attentes des Aveyronnais, de trouver des solutions et d’améliorer leur vie au quotidien. Elle a trouvé un public et le panel des offres s’est étoffé pour un partenariat gagnant-gagnant associant les collectivités, partenaires locaux et l’état".

Il était temps de couper le traditionnel ruban et de dévoiler la plaque France Services avant de trinquer au verre de l’amitié.