Chouchou XXL, baskets colorées, collants blancs... Ces accessoires qui vont donner du peps à vos tenues ce printemps

(ETX Daily Up) - Chouchou XXL, collants blancs en dentelle, baskets colorées... Pour ce printemps à venir, le dressing reprend des couleurs de la tête aux pieds. Une bonne dose de peps après la saison hivernale, qui nous avait habitués aux couleurs froides.

Une fois de plus, la mode ressuscite des vestiges des décennies passées. Après les bandeaux en tissu, la pince banane, c’est autour du chouchou XXL de revenir sur le devant de la scène. Appelé le "scrunchie" en anglais, cet accessoire phare des années 80 connaît une fois de plus son heure de gloire, comme l’atteste le moteur de recherches Stylight, qui a enregistré une hausse de 90% de clics depuis l’an passé. Il s'inscrit aussi dans la tendance des accessoires de cheveux XXL comme les fleurs, aperçues chez Sandy Liang lors de la dernière Fashion Week de New York. Que l’on porte le chouchou XXL en queue de cheval ou en chignon, c’est un accessoire qui a le don d’ajouter du peps aux coiffures les plus classiques ! Cette pièce peu coûteuse a déjà été aperçue sur plusieurs célébrités dont Bella Hadid, Ariana Grande, ou encore Hailey Bieber. Facile à trouver en grandes surfaces, le gros chouchou existe en plusieurs tissus et en plusieurs couleurs.

Les collants blancs en dentelle

Cet hiver, la mode est plutôt aux collants rouges ou colorés. Au printemps, ils devraient laisser place aux collants blancs en dentelle. Le moteur de recherche Stylight note une hausse de 58% de recherches pour cet accessoire depuis l’an passé sur Google. Côté réseaux sociaux, le hashtag #whitetights gagne déjà en popularité auprès des internautes sur TikTok. Semi-transparents chez Missoni, en dentelle chez Moschino et Dolce & Gabbana, les collants blancs avaient également été repérés lors de la collection Chanel printemps-été 2024. Comment le porter ? Sous une jupe ou une robe. Vous pouvez aussi les porter avec un short tailleur.





Les sneakers colorées

La couleur se porte jusqu'au bout des pieds. Les sneakers colorées ont le vent en poupe pour la saison printanière. Rose fuchsia, vert fluo, rouge vif, toutes les palettes de couleur sont permises pour vos baskets. La tendance le confirme puisque Stylight note une hausse de 24% de recherches pour les baskets colorées sur Google depuis l’année dernière. Sur les podiums, les baskets flashy s'étaient déjà imposées durant les collections printemps-été et automne-hiver 2024. Des marques telles que Loewe, Balenciaga, ou encore Marine Serre avaient proposé des looks sophistiqués accompagnés de sneakers aux couleurs vives. Confortables et attrayantes, les baskets colorées offrent un look à la fois urbain et flashy. De la chaussure Samba d’Adidas aux Nike Cortez, le choix ne manque pas si vous voulez essayer cette tendance. Le plus ? Vous pouvez l’adopter dans n’importe quelle tenue, de la robe cocktail au combo pull et jean décontracté.

*Pour ce rapport, Stylight a analysé le comportement de recherche de ses 90 millions d'utilisateurs sur une base mensuelle entre le 1er janvier et le 27 février 2024, comparé à la même période en 2023. Le même laps de temps a ensuite été utilisé pour comparer les chiffres de recherche sur Google.