Le téléviseur, un écran encore populaire chez les jeunes Européens

(ETX Daily Up) - Si le smartphone est l'écran le plus utilisé par les jeunes Européens pour regarder du contenu vidéo, le téléviseur garde une place de choix pour les Z et les Milléniaux du vieux continent. Environ deux tiers d'entre eux privilégient le petit écran, contre à peine la moitié des jeunes Américains. 63% d'entre eux regardent des vidéos sur le poste contre 44% des Nord-Américains.

Les jeunes Européens utilisent plus leur poste de télévision pour regarder du contenu vidéo que les Américains, comme le montre la dernière étude de YPulse. Selon cette étude, 63% des jeunes issus des générations Y et Z (13-39 ans) regardent du contenu vidéo sur leur téléviseur au moins une fois par semaine, ce qui en fait le deuxième type d'appareil le plus utilisé après les smartphones (67%). Il est important de noter que par télévision "nous parlons d'un type d'appareil et non d'un type de contenu", précise YPulse.

Lorsqu'on leur demande s'ils préfèrent regarder des émissions de télévision sur un smartphone ou sur un écran de télévision, trois sur cinq choisissent la télévision. Les jeunes Européens préfèrent également regarder des séries télévisées ou du contenu vidéo sur un écran de télévision via un service de streaming. "Cela signifie que la raison pour laquelle les jeunes Européens s'accrochent encore à leur téléviseur est principalement due au succès des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video", explique l'étude. Pas surprenant non plus la nouvelle stratégie de TikTok avec TikTok TV ou encore l'accès des YouTube Shorts sur les télévisions.

S'il y a une différence géographique, il existe également une différence générationnelle. Les Millennials européens (25-39 ans) sont 11 points plus susceptibles d'utiliser la télévision que les jeunes adultes (18-24 ans). Les adolescents le sont presque tout autant étant donné leur situation. Vivant encore chez leurs parents, la télévision est souvent considérée comme une activité familiale.

De leurs côtés, les Millennials européens transmettent leur amour du petit écran à la génération Alpha, selon l'étude de YPulse sur les tendances de la génération Alpha. Plus de la moitié des parents Millennials déclarent que leurs enfants utilisent la télévision pour regarder du contenu vidéo au moins une fois par semaine. Une tendance unique à l'Europe occidentale, souligne YPulse, puisque les smartphones ont dépassé la télévision comme principale source de divertissement vidéo pour les enfants des parents Millennials en Amérique du Nord. 71% des Nord-Américains âgés de 13-39 ans utilisent leur smartphone pour regarder des vidéos régulièrement contre 67% des Européens.

Les jeunes Européens possèdent en moyenne neuf appareils technologiques chacun, avec une télévision dans 75% des foyers, ce qui en fait le deuxième appareil le plus répandu après les smartphones. En revanche, seulement 59% des jeunes Américains possèdent une télévision, probablement parce qu'ils regardent moins de programmes télévisés de manière traditionnelle que leurs homologues européens. En effet, selon l'étude de YPulse, 55% des jeunes Européens regardent des émissions de télévision via le câble, le satellite ou la fibre au moins une fois par semaine, contre 42% en Amérique du Nord.

En moyenne, les Z et Millennials Européens passent 10 heures par semaine à regarder du contenu sur leur téléviseur, a rappelé YPulse.