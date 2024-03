Réquista. Office de tourisme : une assemblée sous le signe du renouveau

L’assemblée générale de l’office de tourisme du Réquistanais a été placée sous le signe de la nouveauté.

En effet, devant trente participants, la présidente Lyliane Bonneau a annoncé le départ de Chantal Bonnefous qui fait valoir ses droits à la retraite après 22 ans de bons et loyaux services pour la population locale et les visiteurs du territoire. Chantal reconnaît avoir pris beaucoup de plaisir et de joie à répondre aux demandes et à guider tous ceux qui poussaient la porte de l’office. Elle part la tête pleine de bons souvenirs. Mais une multitude de projets attendent la Saint-Jeannaise de naissance, que l’on aura tous beaucoup de plaisir à recroiser au cours des différentes manifestations sur le territoire dont elle pourra désormais profiter entièrement. Marjolaine Alric lui succède.

Installée à Durenque depuis quelque temps, elle a 20 ans d’expérience dans la communication visuelle. Son dernier poste était chef de projet-graphiste, chez Maison Fourmille, (agence de graphisme et communication). C’est une nouvelle aventure professionnelle qui commence et qu’elle prend très à cœur. "Je suis ravie d’avoir été choisie pour prendre la suite de Chantal (pas simple !) et intégrer l’équipe de l’office de tourisme. Et comme Chantal l’a si bien fait pendant des années, c’est avec un réel enthousiasme et beaucoup d’envie que je promouvrai les pépites du Réquistanais tout en travaillant en étroite collaboration avec tous les acteurs de ce beau territoire". Le bilan complet des activités et le compte rendu financier ont conduit le maire, Michel Causse à conclure par des félicitations sur une gestion saine de l’OT.

Le poème émouvant de Pierrette adressé à Chantal a mis fin à cette sympathique réunion terminée par le verre de l’amitié.

Nouveau bureau. 2024, année de changement encore puisque le bureau est renouvelé comme suit : Lyliane Bonneau (présidente), Valérie Bedouet Long (vice-présidente), Mathieu Bousquet (secrétaire), Karine Escorbiac (secrétaire adjointe), Émilie Barascud (trésorière) et Morgane Recoules (trésorière-adjointe).