Rignac. Siyotanka, le bâton qui chante

Le conservatoire de l’Aveyron musique et théâtre convie le public à Rignac pour un concert exceptionnel issu d’un projet artistique et pédagogique mené avec 60 élèves musiciens flûtistes du conservatoire.

Ces représentations sont données dans le cadre du projet "Siyotanka, le bâton qui chante". Créée par Annie Ploquin-Rignol, artiste flûtiste et enseignante au conservatoire à rayonnement régional de Perpignan, cette œuvre musicale a pour objectif de faire découvrir l’univers infini des flûtes du monde, leur diversité à l’image de la pluralité des peuples qui les fabriquent et les jouent.

Un conte passeur de rêve, de tolérance et de paix

Stéphanie Serin et Fabienne Landès, enseignantes de flûte traversière ont souhaité réunir l’ensemble des élèves flûtistes du conservatoire autour d’un projet collectif. Sous la houlette d’Annie Ploquin-Rignol et de leurs enseignants, les élèves ont été initiés pendant plusieurs semaines aux flûtes du monde préalablement choisies par les élèves. Flûtes "Pifano" du Brésil, "Dizi" de Chine ou encore "Suling" d’Indonésie n’ont désormais plus de secrets pour les élèves-musiciens. L’histoire de ce conte musical, emmenée par Anne Conoir, récitante et enseignante au conservatoire, fait voyager le public au cœur de différentes cultures, à travers le parcours des personnages principaux, enquête d’une mission bien particulière et avec en toile de fond des messages de tolérance et de paix.

Plusieurs rendez-vous ont façonné ce projet, donnant l’opportunité aux élèves de s’immerger dans l’univers de l’artiste et de son œuvre. Annie Ploquin-Rignol était d’ailleurs présente le 27 janvier dernier à Rodez pour commenter l’exposition musicalisée "Le Tour du monde en 80 flûtes". Un récit passionnant sur des flûtes de multiples pays, à l’histoire et à la sonorité parfois insolites qui a su captiver le public.

Ce projet soutenu par le Département de l’Aveyron rassemble 60 élèves issus de 10 antennes du territoire.

Le concert programmé à Rignac est organisé avec le soutien de la Communauté de communes du Pays rignacois et de la commune.

Avec les classes du conservatoire de l’Aveyron de flûte traversière de Dora Beckett, Fabienne Landès, Frédéric Machemehl, Stéphanie Serin et les classes de guitare de Thierry Pagès, de percussions de Nicolas Billi, rendez-vous dimanche 10 mars à 16 heures à l’espace André-Jarlan.

Libre participation, réservation conseillée au 05 65 73 80 36.