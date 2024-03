Vidéo : en pleine rue, un homme travesti en femme lance sa chaussure à talon et explose la vitre de la voiture de la police

Très fortement alcoolisé, il s'en est pris violemment à la voiture de la police municipale à Toulouse.

Une scène surréaliste a été filmée à Toulouse (Haute-Garonne) et fait le tour des réseaux sociaux depuis dimanche 3 mars 2024. On croit y voir une femme marcher dans la rue avant d'enlever une de ses chaussures à talon... et la projeter avec force sur la fourgonnette de la police municipale. La vitre de la place passager a explosé en morceaux lors de l'impact.

Cette agression est survenue vers 14h15. Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, le suspect est un homme de 34 ans. Il déambulait avec une perruque, des vêtements féminins et des chaussures à talons hauts, dont l'une s'est transformée en projectile. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue.

Complètement ivre

La précision du trentenaire a de quoi surprendre quand on sait qu'il était très fortement alcoolisé. Il présentait un taux de 2,44 grammes d'alcool dans le sang.

L'auteur du lancer de chaussure est désormais visé par une enquête pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.