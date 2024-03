VIDEO. Un mort et des blessés graves à Toulouse dans un accident : que s'est-il passé sur le chantier de la ligne C du métro ?

Un grave accident a coûté la vie à un ouvrier sur le chantier de la ligne C du métro à Toulouse, les recherches continuent et le bilan pourrait s'alourdir.

Près de Toulouse (Haute-Garonne), au niveau de la commune de Labège, le tablier d'un pont en construction s'est effondré en fin d'après-midi sur un chantier de la ligne C du métro, lundi 4 mars 2024. De nombreux moyens sont déployés sur place pour chercher d'éventuels ouvriers du réseau de transport Tisséo sous les décombres. Le bilan est pour l'instant d'une personne décédée, et de deux blessés en urgence absolue.

Le parquet de Toulouse a communiqué qu'un vérin pourrait être à l'origine du drame. "Six personnes y travaillaient, et quatre se trouvaient dessus au moment de l'effondrement et ont sauté. Parmi elles, une personne est décédée, deux ont été blessées et hospitalisées au CHU Purpan et la quatrième a aussi été blessée et hospitalisée en clinique".

L'accident a eu lieu près de la gare de Labège, où était en train de se dessiner la troisième ligne de métro de Toulouse. À cet endroit, une partie aérienne était en construction et doit s'étendre sur cinq kilomètres pour desservir Montaudran, le campus Enova, le centre commercial de Labège et la gare de Labège.

"Un grand boum"

Deux gendarmes ont témoigné auprès de nos confrères de La Dépêche du Midi, signalant avoir "entendu un grand boum sur le parking". Ils ont été les premiers à intervenir pour aider les victimes avant l'arrivée d'une cinquantaine de pompiers et 20 véhicules du SDIS 31.

"Toute la lumière doit être faite sur les causes et les circonstances exactes de ce drame", s'est exprimé le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, en adressant ses condoléances aux proches de la victime. Par voie de communiqué, le réseau de transport Tisséo a adressé "une pensée pour les collaborateurs qui travaillaient au quotidien" avec les blessés et la victime.